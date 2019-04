Börsenradio Marktbericht: neues DAX-Jahreshoch, SAP DAX-Gewinner nach Zahlen, FT legt gegen Wirecard nach

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Der DAX marschiert weiter. Am Mittwoch holt er ein neues Jahreshoch mit einem Schlusskurs von 12.313 Punkten und Plus 0,6 %. Und das trotz eines überraschend sinkenden ifo-Index. SAP war nach guten Q1 Zahlen Gewinner des Tages, gefolgt von Wirecard. Hier hat sich kurz vor Börsenschluss die Financial Times nochmal mit Anschuldigungen gemeldet. Sie hören unter anderem Jochen Stanzl,

Ein Beitrag von Börsenradio