Börsenradio Marktbericht, Mo. 30. 09.19 – neue Verunsicherung im Handelskonflikt, Anleger setzen auf fallenden DAX, Evotec, BVB

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Woche startet mit neuen Meldungen aus dem Handelskonflikt: so droht Trump chinesischen Unternehmen, nicht mehr an den US-Börsen listen zu dürfen. Der DAX startet im Minus, beruhigt sich aber bis zum Mittag. Die Derivateanleger hatten den richtigen Riecher: morgens hatten sie auf steigende Kurse gesetzt. Inzwischen ist der Euwax-Sentiment-Index aber in Minus gedreht, Anleger setzen also vermehrt auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung