Börsenradio Marktbericht Mo. 25.03.19 – DAX wartet ab, Apple vor Präsentation, Wirecard und Bayer im Fokus

Der DAX startet die Woche schwach, holt bis Mittags aber wieder auf: 11.330 Punkte sind in etwa das Niveau des Wochenschlusses. Allgemeine Abwartehaltung: beim Brexit stehen Termine an, im Handelskrieg werden Ergebnisse erwartet und am Abend steht eine große Präsentation bei Apple an. Außerdem sind nach wie vor Wirecard und Bayer im Fokus. Die Mehrheit der Anleger in Stuttgart ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Börsenradio