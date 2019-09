Börsenradio Marktbericht Mo. 09.09.19 – gute DAX Stimmung hält an, Gold, Silber, Autobauer und Wirecard im Fokus

Die gute Stimmung an den Börsen hält an: der DAX legt zu Wochenstart 0,4 % zu auf 12.230 Punkte. Die kurzfristig orientierten Anleger an der Börse Stuttgart hatten morgens den richtigen Riecher, nehmen inzwischen aber Gewinne mit. Gold legt wieder zu, Silber tritt auf der Stelle. Die Autobauer legen zu im Vorfeld der IAA, bei VW steht am Abend ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu DAX



mehr >