Börsenradio Marktbericht, Mi. 2. Okt. 2019 – DAX fällt weiter, Konjunktur bereitet Sorgen, Grenke steigt, Autoabsatz drückt VW

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX ist schwach ins 4. Quartals gestartet und macht auch am Mittwoch so weiter: "Viel schlechter kann man nicht in ein Quartal starten." DAX -1,2 % auf 12.110 Punkte. Die bereitet Sorgen, vor allem weil auch aus den USA schwache Daten kamen. Auch das mögliche Impeachment Verfahren gegen Donald Trump ist noch im Hinterkopf. "Börse mag keine Unsicherheiten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung