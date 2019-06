Börsenradio Marktbericht Mi. 19. Juni 2019: Topthemen Notenbank und Trump, DAX hält seine Draghi-Gewinne

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX konnte am Mittwoch den größten Teil seiner Draghi-Gewinne halten. Schlusskurs 12.309 Punkte und -0,2 %. Nun folgt die Zinssitzung der Fed am Mittwochabend und die Frage, was von dort kommen wird. Noch mehr Impulse oder Enttäuschungspotenzial? In der Analyse hören Sie unter anderem Jochen Stanzl, Robert Halver, Torsten Polleit und Heiko Thieme. Wir vom Börsenradio berichten am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



