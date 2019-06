Börsenradio Marktbericht Mi. 12. Juni 2019 – DAX Minus, Axel Springer Übernahme, T-Mobile US und Sprint, Optimist Musk

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX verliert bis Mittwochmittag 0,4 % auf 12.100 Punkte, der Handel ist größtenteils bewegungslos. Die Derivateanleger in Stuttgart setzen mehrheitlich auf steigende Kurse, der Euwax-Sentiment-Index war den ganzen Tag deutlich im Plus. Im Fokus sind zwei Fusionen: KKR macht ein Angebot für Axel Springer und T-Mobile US und Sprint bekommen erneuten Gegenwind. Tesla Chef Elon Musk äußert sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



