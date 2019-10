Börsenradio Marktbericht, Mi. 09.10.19 – DAX legt zu, doch Deal zwischen China und USA? Wirecard kauft Aktien, Crop Energies

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX kann am Mittwoch weiter steigen über die 12.000 Punktemarke: gegen Mittag auf 12.090 Punkte mit +1 %. Grund ist eine Meldung, dass China angeblich bereit sei für einen Teil-Deal mit den USA. Die Derivateanleger in Stuttgart sehen die Lage anders, der Euwax-Sentiment-Index ist weit im Minus, die Anleger setzen also mehrheitlich auf einen fallenden DAX.



