Börsenradio Marktbericht, Mi. 04.09.19 – DAX wieder über 12.000, Wirecard und Thyssen legen zu, Delivery Hero steigt nach Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Der DAX klettert wieder über die 12.000 Punktemarke, gegen Mittag auf 12.060 Punkte mit +1,1 %. Grund sind die Amerikaner, die aus dem langen Wochenende zurückgekehrt sind und die US-Börsen vorbörslich ein gutes Plus zeigen. Der Euro erholt sich wieder etwas nach Zweijahrestief. Der Dämpfer für Boris Johnson im Brexit kommt am Markt gut an, das britische Pfund kann ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung