Börsenradio Marktbericht: Hexensabbat, DAX Jahreshoch am Feiertag, Bullen und Bären ausgeglichen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Eine interessante Börsenwoche geht zu Ende. Wir hatten da alles dabei, was Börse so spannend machen kann: Volatilität, neue Jahreshochs bei DAX und Wall Street, Notenbankthemen (Draghi und Fed) Konjunktur, Geopolitik (US-Angriffe auf den Iran) und am Freitag schließlich noch den Hexensabbat. Das ganze noch mit Feiertag und Brückentag. Auf Wochensicht kann der DAX ein schönes Plus erzielen, die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung