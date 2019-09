Börsenradio Marktbericht, Fr. 13.09.19 – DAX-Plus geht weiter, Fraport mehr Passagiere, D. Bank Vergleich, IPO Congatec

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX legt am Tag nach der EZB-Sitzung bis zum Freitagmittag noch mal leicht mit +0,25 % auf 12.440 Punkte zu. Wenn der DAX heute im Plus schließt, wäre das der 8. Gewinntag in Folge. Fraport AG hat mehr Passagiere und weniger Fracht – Aktie verliert -1,5 %. Die Deutsche Bank hat sich im Rechtsstreit im Zusammenhang mit Anleihen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



