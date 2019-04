Börsenradio Marktbericht: Fehlende Impulse – DAX geht vor EZB-Sitzung und Brexit-Gipfel in Deckung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Im DAX ist zum zweiten Mal in Folge Rückwärtsgang angesagt: -0,9 % auf 11.851 Punkte. Sind das Gewinnmitnahmen oder Abwartehaltung vor der EZB Sitzung? Unter Umständen sind wir schließlich auch in der finalen Brexit-Woche. Oder es ist einfach ein Durchatmen nach der Rallye? In jedem Fall haben am Dienstag die Impulse etwas gefehlt. Im Gespräch ist neben dem Brexit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Börsenradio