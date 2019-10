Börsenradio Marktbericht: Einkaufsmanager drücken DAX weit ins Minus, China feiert Jubiläum, Osram Angebot endet heute

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Start in den Oktober und damit Start ins 4. Quartal an den Börsen. Zunächst sah das alles OK aus. Dann kamen Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und Europa und die waren schwach, der DAX verabschiedete sich ins Minus. Am Nachmittag kamen die Daten aus den USA und waren überraschend schlecht: Tiefster Stand seit der Finanzkrise 2009. Daraufhin schmierten die Kurse regelrecht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



