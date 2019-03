Börsenradio Marktbericht Do. 7. März 2019 – DAX Minus vor EZB-Sitzung, Berichtsdonnerstag mit Post, Vonovia, Conti, Merck, etc

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Der DAX verliert am Donnerstag bis zum Mittag 0,6 % auf 11.521 Punkte. Grund sind unter anderem Konjunktursorgen in den USA nach dem Konjunkturbericht der Fed. Am Nachmittag steht noch der Zinsentscheid der EZB an. Außerdem ist Berichtsdonnerstag mit Jahreszahlen von der Deutschen Post, Vonovia, Merck und Continental im DAX , Hannover Rück, Hugo Boss und Drägerwerk aus der 2. Reihe ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

