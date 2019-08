Börsenradio Marktbericht, Do. 29.08.19 – DAX-Käufer angetreten, DAX über 11.800 – Gold-Rekord in Euro – Fielmann +10 %

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX konnte am Donnerstag bis zum Mittag auf rund 11.850 Punkte +1,3 % steigen. Dazu gibt es zwei Gründe, China spricht wieder mit Trump und in Italien wurde eine neue Regierung gefunden. In Euro gerechnet erreichte das Gold mit einem Wert von 1.399 einem neuen Rekord. Der US-Dollar-Preis kletterte bis auf 1.550 und lag damit nur noch fünf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



