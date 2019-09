Börsenradio Marktbericht Do. 19. Sept. 2019 – Fed liefert Zinssenkung – aber nicht mehr, DAX tritt auf der Stelle, Rocket Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Zentrales Thema am heutigen Donnerstag ist die gestrige Fed-Sitzung, auf der die US-Notenbank den Zins wie erwartet gesenkt hat. Aber eben auch nicht mehr. Die Impulse halten sich also in Grenzen, der DAX tritt auf der Stelle, die US-Futures sind sogar im Minus. Die kurzfristig orientierten Anleger in Stuttgart haben zwischenzeitlich vermehrt auf fallende Kurse gesetzt oder Gewinne mitgenommen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung