Börsenradio Marktbericht Do. 13. Juni 2019 – DAX Bullen haben Oberhand, Analysten warnen, 5G-Auktion

Der DAX konnte heute nach schwachem Start ins Plus drehen. Gegen Mittag orientiert er sich in Richtung 12.200. Analysten sehen sogar den Weg frei bis zu neuen Jahreshochs. Die Derivateanleger in Stuttgart hatten den richtigen Riecher, der Euwax-Sentiment-Index ist inzwischen aber ins Minus gedreht. Die Analysten von Morgan Stanley warnen vor den Auswirkungen des Handelskonflikts, einer drohenden Rezession und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



