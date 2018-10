Börsenradio Marktbericht, Do. 04.10.2018 – US-Bonds +3,2 % – Gerry Weber + 30 %, Roche-Grippe, Zalando, Roboterauto

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Der Dow Jones erreichte am Feiertag einen neuen Rekord. US-Notenbankchef Jerome Powell: "Der Leitzins könnte über das so genannte neutrale Niveau steigen". Und von der Italien-Schuldenkrise gibt es Entspannung, denn Italien will die neuen Schulden verkleinern. Trotzdem verlor der DAX bis zum Donnerstagmittag leicht. (-0,22 % 12.260 Punkte). Zalando will jetzt auch den Mann. Kursexplosion bei Gerry Weber – Gerry Weber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Börsenradio.