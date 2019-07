Börsenradio Marktbericht, Di. 9. Juli 2019 – DAX fällt unter 12.400 Punkte, Gewinnwarnung bei BASF, werden Apple Zahlen schwach?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die Börsen fallen weiter: nach den schwachen Vorgaben in Asien und an der Wall Street, wo auch die Futures im Minus sind, verliert der DAX bis zum Mittag 0,9 % und verliert die Marke von 12.400 Punkten. Impulse könnten kommen vom Start der Berichtssaison mit Pepsico heute Nachmittag oder der Rede von Fed-Chef Powell in den nächsten Tagen. Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



