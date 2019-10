Börsenradio Marktbericht, Di. 08.10.19 – DAX hält 12.000, Qiagen -20 %, Nordex-Übernahme +8 %, Wirecard neue Ziele -3,5 %

Weitere Suchergebnisse zu "Qiagen":

Der DAX kann bis zum Dienstagmittag die 12.000 halten und verlor am Vormittag -0,6 %. Der chinesische Vize-Regierungschef Liu He wird am Donnerstag zur nächsten Runde der Handelsgespräche in die USA reisen. Qiagen hat heute gleich 3 schlechte Nachrichten: Das Biotech-Unternehmen verliert seinen Chef Peer Schatz, muss Geld in die Hand nehmen für den Firmenumbau und senkt die Prognose. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



