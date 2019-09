Börsenradio Marktbericht, Di. 03.09.19 – DAX unter 12.000, Euro unter 1:10, Pfund unter 1:20, Varta +11 %, Home24 +16 %,

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Der DAX kommt nicht auf die 12.000 Punkte, am Dienstag geht es eher abwärts unter die Marke von 11.900 Punkten. Es gibt kaum Impulse, die Stimmung ist ein bisschen gedrückt. Der Euro bleibt weiterhin unter 1:10, der Wunsch an die EZB lässt grüßen. Boris-Brexit-Chaos drückt Pfund unter 1,20 US-Dollar. Argentinien begrenzt Devisenkäufe – kurz vor Pleite. Varta will Produktionskapazitäten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



