Börsenradio Marktbericht, DAX wieder über 11.500, Wirecard, TUI, Telekom, Brexit drittes Nein im dritten Anlauf

Drittes Nein, im dritten Anlauf im britischen Brexit Parlament. Das beeinflusst den DAX nicht, der bekommt am Freitag Schwung von den US Börsen: DAX +0,86 % auf 11.526 Punkte. Die Themen: Telekom ex Dividende. Wirecard schlägt zurück und will die Financial Times verklagen. TUI mit Gewinnwarnung. In diesem Podcast hören Sie die Analysen von Thomas Timmermann, Gottfried Heller, Helge Rechberger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Börsenradio