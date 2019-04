Börsenradio Marktbericht: DAX über 11.900, EZB ohne Impulse, was bringt der Brexit Gipfel?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX kann am Mittwoch wieder steigen. Die Zinsen bleiben gleich, Draghi bringt keine Impulse, verbuchen wir das mal unter Non Event. Der DAX holte die 11.900 zurück und schloss bei 11.906 Punkten mit 0,5 % Plus. Im Fokus waren die Aktien der Flugzeugbauer, Shop Apotheke und 11880 Solutions AG, im Gespräch hören Sie unter anderem Dirk Müller, Achim ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Börsenradio