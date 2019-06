Börsenradio Marktbericht: DAX trotz Stimmungsdämpfern, Hoffnung auf G20-Gipfel? Thieme, Schilling, Bosse im Interview

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Keine einfache Situation an den Börsen momentan: Hoffnung auf den G20 Gipfel, Stichwort Handelsstreit, auf der anderen Seite droht Trump, Iran zu vernichten. Die Konjunkturdaten trüben sich wieder ein mit dem Gfk-Konsumklimaindex und der DIW-Prognose. Und selbst die Zinsfantasien bekommen einen Dämpfer nach einer Rede von Fed-Chef Powell. Zu all den Themen gleich mehr. Was macht die Börse? Steigt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



