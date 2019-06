Börsenradio Marktbericht: DAX steigt, Ölpreis Plus wegen Öltankervorfällen, 5G-Auktion in Deutschland

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX konnte am Donnerstag wieder steigen. So richtige Impulse gab es keine, aber auch die Wall Street konnte leicht positiv eröffnen. Der DAX schloss mit +0,4 % und 12.169 Punkten. Themen gab es aber genug: So wurden zwei Öltanker vor der iranischen Küste beschädigt bzw. vermutlich angegriffen worden. Die Börse reagierte nicht, der Ölpreis stieg in Folge. Dazu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



