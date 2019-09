Börsenradio Marktbericht: DAX steigt vor EZB-Sitzung weiter, was erwarten die Experten?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX kann erneut im Vorfeld der EZB Sitzung zulegen, so war es auch in den vergangenen Tagen schon. 12.359 Punkte sind es inzwischen, +0,7 % am Mittwoch. Keine neuen Negativmeldungen. Es sie denn man heißt Boris Johnson. Für den gab es nämlich heute die Meldung, dass seine geplante Zwangspause des britischen Parlaments illegal ist. Selbst im Brexit also ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung