Börsenradio Marktbericht: DAX startet Woche positiv, Deutscher Derivatetag, Interviews mit Stefan Waldhauser und Edmund Stoiber

Der DAX kann die gute Stimmung der letzten Woche mit in die neue Woche nehmen: 12.226 Punkte und Plus 0,3 %. Auch die Wall Street startet die Woche positiv. Die Börsen blicken optimistisch auf die EZB-Sitzung in dieser und die Fed-Sitzung in der nächsten Woche. Im Blick sind die Autobauer im Vorfeld der IAA, Wirecard mit starken Umsätzen in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



