Börsenradio Marktbericht, DAX rauscht auf 11.364 Punkte, böses R-Wort, erste Stornos bei Boeing

Die Angst vor einer Rezession ist auf das Börsenparkett zurückgekehrt. Der DAX fällt bis auf 11.364 Punkte oder -1,61 %. Es gab schlechte Daten der Einkaufsmanager für die Industrie. Heute in den Interviews: Was ist besser – kleines Depot mit 30 Werten vs. diversifizierte Portfolios mit bis zu 100 Aktien? Der X-Bagger Faktor mit Friedrich Bensmann. Christian Henke IG: Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Börsenradio