Börsenradio Marktbericht: DAX holt neues Jahreshoch und schnuppert an der 12.200

Die Gewinnserie geht weiter, der DAX steigt auch am Mittwoch. Schlusskurs 12.176 Punkte und Plus 0,4 %. Zwischenzeitlich schnupperte der DAX an der 12.200 Punktemarke. Gute Konjunkturdaten aus China konnten helfen. Im Fokus waren die Aktien der Telekom rund um T-Mobile US und Sprint, die Commerzbank und ein mögliches Interesse der ING, Roche und Netflix mit Zahlen und Qualcom ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Börsenradio