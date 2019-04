Börsenradio Marktbericht: DAX holt 11.900 zurück, Brexit wird verschoben, Zahlen von Immofinanz und UBM

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Das Brexit Drama ist vorerst vorbei. Bis 31. Oktober ist die Frist aufgeschoben. Theresa May will schon früher einen Deal, um nicht an der Europawahl teilzunehmen. Auf jeden Fall ist erst mal Zeit. Die Börsen reagieren aber ohnehin kaum auf das Thema. Der DAX stieg bis Börsenschluss um 0,3 % auf 11,935 Punkte. Die Themen werden uns aber auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Börsenradio