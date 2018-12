Börsenradio Marktbericht: DAX hält sich tapfer, trotzdem Minus, Stimmung nicht gut, Autobauer und FANG-Aktien im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Weiterhin keine Weihnachtsrallye. Der DAX hat sich am Dienstag tapfer gehalten. Das Plus, das er den Tag über tapfer behauptete, bröckelte kurz vor Schluss aber trotzdem ab. Schlusskurs 10.741 Punkte und Minus 0,3 %. Wartet der Markt nur auf die Fed-Sitzung am Mittwoch? Die Stimmung ist weiterhin schlecht, die Themen bleiben die gleichen. Dazu hören Sie Robert Halver und ...

Ein Beitrag von Börsenradio