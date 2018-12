Börsenradio Marktbericht: DAX geht über 10.600 Punkten in die Weihnachtspause, ganz miese Jahresbilanz mit fast -20 %

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Letzter Hexensabbat des Jahres, zumindest bei denen, die die Bücher noch nicht geschlossen haben. Die Weihnachtsrallye ist ja bekanntermaßen ausgeblieben, es bleibt also bei den rund 20 % Minus, die der DAX zwischen Jahresstart und Weihnachten aufs Parkett gelegt hat. Positive Nachricht: Die 10.600 hat am Freitag gehalten. Schlusskurs 10.637 Punkte mit Plus 0,2 %. Hier hören Sie nochmal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Börsenradio