Börsenradio Marktbericht: DAX fällt unter 12.100 Punkte, wie schlecht ist die Stimmung? Erster Tag MKK

Wie schlecht ist die Stimmung an der Börse nach Donald Trumps Attacke auf China? Oder ist der Rücksetzer eine Einstiegschance? Bisher stehen die Zeichen eher auf schlechte Stimmung, denn der DAX fällt weiter. Am Dienstag ist auch die 12.100 Punktemarke gefallen.

Schlusskurs 12.093 Punkte -1,6 %. Neben dem Handelskonflikt belasten die gesenkte Konjunkturprognose der EU-Kommission und die Entwicklungen in ...



