Börsenradio Marktbericht: DAX bricht bis Börsenschluss doch noch ein, Wirecard, Beiersdorf, Deutsche Post Gewinner

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Kann der Kursrutsch an den Börsen nicht mehr stoppen? Am Dienstag sah es zunächst stabil aus und der DAX hielt sich ganz gut. Dann kam eine nicht besonders starke Wall Street mit negativen Nebentönen und die Kurse gingen wieder auf Tauchgang. Zwar nicht so schlimm wie in den letzten Tagen, aber doch wieder -0,8 % auf nur noch 11.568 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung