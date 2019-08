Börsenradio Marktbericht: DAX beendet Woche doch mit Minus, Italien und Brexit wieder auf der Karte, Interview österr. Post

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Also doch wieder Minus. Zu Wochenschluss verliert der DAX 1,3 % auf11.694 Punkte.Damit beendet er nach der Gegenbewegung der letzten Tage die Woche doch noch mit Minus. Diesmal war es ausnahmsweise nicht der Handelskrieg, sondern Europa, das zu Sorgenfalten führt: in Italien ist die Regierung gescheitert und Rechtspolulist Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini will Neuwahlen. Entgegen aller Trends legen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung