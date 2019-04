Börsenradio Marktbericht, 16. April 2019 – DAX Osterrallye bei 12.100 Punkten, ZEW, Lufthansa, Goldman Sachs, Zalando +10 %

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Am Dienstag erreicht der DAX wieder ein neues Jahreshoch bei 12.100 Punkten. Gute Stimmung beim ZEW-Index, denn er erreichte den höchsten Stand seit gut einem Jahr. Lufthansa leidet unter steigenden Kerosinpreisen, der Kranich rutscht im ersten Quartal 2019 in die Verlustzone. Goldman Sachs Gewinn bricht zweistellig ein. Zalando endlich in der Gewinnzone, Aktie springt 10 % an.

Ein Beitrag von Börsenradio