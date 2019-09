Börsenradio Märkte am Morgen Mo. 23. Sept. 2019 – DAX unbewegt trotz Ölschock, Fed, Hexensabbat, etc – was bringt die neue Woche

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Eine aufregende Börsenwoche geht zu Ende. Erst Ölschock, dann Fed Sitzung am Ende schließlich Hexensabbat. Und was macht der DAX? Schließt mit 12.468 Punkten genau da, wo er vor einer Woche auch geschlossen hat. Auch der Freitag war trotz Hexensabbat fast ohne Bewegung. Fast so als wäre da nichts passiert. Und dabei war das doch eine Menge. Denn zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



