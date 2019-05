Börsenradio Märkte am Morgen, Mo. 20.05.19, DAX knapp bei 12.300, Bitcoin

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Am Freitagmittag war kleiner Verfall, und am Nachmittag gaben die Kurse zum Wochenschluss wieder etwas nach, und bleiben unter 12.300, ca. 50 Punkte oder rund ein halbes Prozent fehlten dazu. (DAX -0,58 % auf 12.238 Punkte.) BMW, FMC und Vonovia ex Dividende. "Flash Crash" – Der Bitcoin stieg im Mai um gut 3.000 Dollar auf über 8.000 Dollar. Am Freitagmorgen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung