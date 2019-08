Börsenradio Märkte am Morgen, Mo. 19.08.19 – China gut – DAX gut, wieder über 11.500 +1,3 %, weniger VWs, Interview Leifheit

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Wieder ein bisschen Trump-Besänftigung und schon geht es den Börsen besser. Der DAX schloss am Freitag mit +1,3 % über 11.500 Punkten. Trump hatte erklärt, er gehe von "einer baldigen Einigung im Handelskonflikt mit China aus". Neuer BMW-Chef Oliver Zipse tritt an. Der Euro unter Druck. Adidas feiert 70 jähriges Jubiläum. In den Interviews heute Markus Königer von der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



