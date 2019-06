Börsenradio Märkte am Morgen Mo. 17. Juni 2019 – DAX verliert wegen Unsicherheit im Nahen Osten, Anleger gehen in sichere Häfen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Börsen reagieren nun doch auf die undurchsichtige Situation im Nahen Osten. Der DAX verliert. Allerdings nicht all zu dramatisch, die 12.000 Punktemarke hält. Schlusskurs: 12.096 Punkte und -0,6 %. Am deutlichsten verliert Infineon, die wie alle Chipwerte durch eine Warnung von US-Chiphersteller Broadcom heruntergezogen wird. Anleger fliehen in die sicheren Häfen. Gold steigt auf den höchsten Wert seit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



