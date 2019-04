Börsenradio Märkte am Morgen Mi. 3. April 2019 – DAX steigt weiter, heute Schaltbau und S Immo

Weitere Suchergebnisse zu "S Immo":

Doch so langsam Frühlingswehrwachen an den Börsen? Der DAX jedenfalls steigt am 2. Tag im April und 2. Tag im Q2 zum 2. Mal in Folge: 11.755 Punkte und Plus 0,6 %. Und das, obwohl im Brexit-Drama die Zeichen immer mehr auf harten Brexit stehen. Wie optimistisch sind Dr. Jens Ehrhardt und Dr. Christoph Bruns? Aktien im Fokus: Lyft, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Börsenradio