Börsenradio Märkte am Morgen Mi. 14. Aug. 2019 – DAX und Wall Street drehen ins Plus, heute RWE und Evotec im Interview

Der Handelskonflikt bringt mal wieder eine Wende in den Kursen, aber diesmal zum Guten: zunächst zeigte sich der DAX klar im Minus, dann kam die Meldung, dass die USA die neuen China-Zölle noch etwas verschieben wollen. Aus mehr als 1 % Minus wurde 0,6 % Plus und 11.750 Punkte. An der Wall Street war das Plus viel deutlicher: der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



