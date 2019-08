Börsenradio Märkte am Morgen Mi. 14. Aug. 2019 – DAX mit Minus wegen China-Konjunktur, Zahlen von RWE, Evotec, Leoni

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni":

Nachdem die USA die neuen Zölle gegen China verschieben will, sind die Börsen gestiegen. Nun kamen schwache Daten von der Konjunktur in China und das sorgte nun für wieder fallende Kurse: der DAX verliert bis zum Mittag 1 % auf 11.630 Punkte. Die Anleger an der Börse Stuttgart haben laut Euwax-Sentiment-Index zunächst auf steigende Kurse gesetzt, diese Zuversicht bröckelt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



