Börsenradio Märkte am Morgen Do. 19. Sep. 2019 – Wie reagiert der DAX auf die Fed-Sitzung?

EZB und Ölschock haben wir hinter uns gelassen, jetzt steht alles auf Fed Sitzung. Die kommt aber erst am Mittwochabend nach Börsenschluss. Also war der Mittwoch wirklich ruhig. Der DAX macht den ganzen Tag fast nichts, Schlusskurs 12.390 Punkte und +0,1 %. Cornelia Frey von der Börse Stuttgart: "Abwartende Haltung ist fast noch untertrieben." Zur am Mittwochabend anstehenden Fed-Sitzung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



