Börsenradio Märkte am Morgen Do. 18. Juli 2019 – Börsen gehen in Abwartehaltung vor Notenbankthemen, heute SAP Zahlen

Die Börsen gehen in Abwartehaltung. Im DAX tut sich den Tag über wenig bis nichts, als dann auch aus den USA kein Schwung kam, ging es etwas ins Minus. Der DAX schloss am Ende mit 0,7 % Minus und 12.333 Punkten. Vor den wichtigen Notenbankthemen in nächster Zeit will sich niemand zu weit aus dem Fenster lehnen.



