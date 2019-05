Börsenradio Märkte am Morgen Di. 7. Mai 2019 – wie schlecht ist die Stimmung nach der Trump Ansage? Heute MKK in München

Richtiger Schock an den Börsen zu Wochenbeginn: Nachdem die Stimmung ein paar Wochen gut war und die Börsenlage ruhig, ließ Donald Trump am Wochenende die Bombe Platzen und hebt den Handelskonflikt wieder ganz oben auf die Agenda. Der DAX verlor zeitweise mehr als 2 % und schnupperte sogar an der 12.100 Punktemarke. Thomas Timmermann bleibt angesichts der Kursverluste aber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung