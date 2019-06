Börsenradio Märkte am Morgen Di. 11. Juni 2019 – hält die 12.000? wie kommt der DAX aus der Pfingstpause?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX geht über der 12.000 Punktemarke in das lange Wochenende. Die Marke holte er schon früh, aber so richtig Schwung kam erst mit den schwachen US-Arbeitsmarktdaten, die ja traditionell am ersten Freitag im Monat veröffentlicht wurden. Statt eines deutlichen Anstiegs wurden nur wenige neue Jobs geschaffen und die Zahl aus dem Vormonat nach unten revidiert. Das bringt den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung