Börsenprognosen – „Zinswende“ ist das Investment-Wort 2017

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, egal, was in den verbleibenden Tagen des alten Jahres noch geschieht – die Auffahrt der Aktienkurse auf historische Rekorde (Wall Street) bzw. ein neues Jahreshoch (Dax) sind schon die Rally gewesen, auf die so viele Anleger hofften. Und es herrscht verbreitet Zuversicht, dass sich der Trend im neuen Jahr fortsetzen wird, zumindest in den...