Nach der Börsenparty: So wird der Grundstein für die Börsenmillion gelegt!

Die Börsenparty scheint vorerst vorbei zu sein. Zu einem solchen Schluss könnte man kommen, wenn man sich die Stimmung auf dem Parkett seit Jahresanfang anschaut.

Zwar befindet sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres nur um rund 2 % im Minus, der größere S&P 500 kommt aber auf eine Performance von -4,5 %. Besonders schlimm traf es den Nasdaq 100, der auch viele Technologieaktien enthält. Das Minus beläuft sich hier auf 9 % seit Jahresbeginn (Stand: 10.2.22).

Schaut man auf Einzelaktien des Technologiesektors, so kann man auch schon von einem heftigen Crash sprechen. Einige Aktien verloren locker ein Drittel ihres Wertes.

Die Gründe

Ursächlich für den Abverkauf sind nach herrschender Meinung die gestiegene Inflation sowie die Reaktionen der Notenbanken auf die angezogenen Preissteigerungen. Ein steigender Zins sorgt schließlich dafür, dass Risikokapital teurer wird. Auch führt ein zukünftig höheres Zinsniveau rein rechnerisch zu niedrigeren Bewertungen.

Besonders hart trifft es da die bereits hoch bepreisten Wachstumsunternehmen, denn ihre Bewertungen rechtfertigten sich vorwiegend mit in der Zukunft liegenden Gewinnen.

Mit einem abebben der geldpolitischen Aktivität versiegt nun auch der Geldfluss, der am Ende die Aktienkurse in die Höhe schießen ließ. Auch wenn die Party noch nicht vollständig vorbei ist, so merkt man schon, dass die Musik deutlich leiser und langsamer spielt.

Nach der Börsenparty muss nicht zwangsläufig ein Crash drohen

Ob sich aus der Korrektur – wie sie derzeit an den Aktienmärkten vollzogen wird – am Ende ein wirklicher Crash entwickelt, das bleibt abzuwarten. Am Ende sollten die Dynamik der wirtschaftlichen Entwicklung sowie das Handlungsgeschick der Notenbanken entscheidend sein, ob es zu einem abrupten Abverkauf an den Börsen kommt.

Im Crash liegen häufig große Chancen verborgen

Sollte es jedoch zu einem Crash kommen, so muss dies nicht zwangsläufig negativ sein. Langfristig hat sich gezeigt, dass Crashs günstige Gelegenheiten für langfristige Investoren bieten.

Im Crash kann man Anteile an Aktien deutlich günstiger erwerben. Wie in vielen anderen Geschäften gilt auch hier die Devise: Im Einkauf liegt die Rendite. Und je niedriger der Einkaufspreis, desto höher die potenzielle Rendite.

Anleger sollten sich daher freuen, wenn es wieder zu einem Crash kommt, und nicht den Kopf in den Sand stecken. Auch wenn es wehtut zu sehen, wie jeden Tag die Aktienkurse fallen und der eigene Depotbestand kleiner wird, so könnte genau das der Grundstein für den langfristigen Börsenerfolg sein.

Wichtig in einem Crash ist, dass man systematisch und diszipliniert in die guten Aktien investiert, und das zu fairen bis günstigen Preisen. Zu ihnen gehören jene Aktien, die über eine hohe Preisanpassungsfähigkeit verfügen und zugleich auch langfristig ihren Umsatz und Ertrag steigern können.

