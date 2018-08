Börsennotierte italienische Banca Sistema kooperiert mit Open-Banking-Plattform Deposit Solutions

Hamburg (ots) - Banca Sistema, ein börsennotiertes Finanzinstitut,das sich auf die Finanzierung und Verwaltung von Handelsforderungender öffentlichen Verwaltung Italiens spezialisiert hat, arbeitet nunmit Deposit Solutions, dem führenden Anbieter vonOpen-Banking-Lösungen für Einlagenprodukte, zusammen.Banca Sistema hat sich an Deposit Solutions Open-Banking-Plattformangeschlossen und kann so auf eine breite Auswahl anunterschiedlichen Absatzkanälen für ihre Einlagenprodukte in Europazurückgreifen, ohne dafür zusätzliche teure Retail-Infrastrukturaufbauen und betreiben zu müssen. Damit erreicht die Bank zusätzlicheAnleger aus Europa, zu denen sie bislang keinen Zugang hatte, undkann ihren Fundingmix erweitern und diversifizieren.Banca Sistema kann als Bank auf eine langjährige Erfolgsbilanzzurückblicken. Als börsennotiertes Institut und Finanzierungspartnerfür Konzerne sowie den öffentlichen Sektor erfüllt die Bank höchsteStandards und unterliegt weitreichenden Offenlegungspflichten. BancaSistema hat ihr Geschäft kontinuierlich erfolgreich weiterentwickeltund agiert profitabel, was sich in den Finanzergebnissen der Bankwiderspiegelt. Die Rendite auf das durchschnittliche Eigenkapital lagin den letzten Jahren stets bei über 20 Prozent.Registrierte Anleger von Deposit Solutions AnlegerserviceZINSPILOT können auf die Festgeldangebote der Banca Sistemazugreifen.Das Treuhandkonto-Modell von Deposit Solutions ermöglicht esSparern, nach einer einmaligen Kontoeröffnung ein Portfolio anEinlagenprodukten von Banken aus überwiegend kerneuropäischen Ländernaufzubauen, ohne dafür bei jeder Bank einzelne Konten eröffnen zumüssen. Dieser innovative und kundenfreundliche Service für Anlegerhat zum enormen Wachstum von Deposit Solutions B2C-Geschäftsbereichbeigetragen, der mittlerweile mehr als 135.000 Kunden gewinnenkonnte, über 8 Milliarden Euro an Einlagen übermittelt hat undmehrfach ausgezeichnet wurde, unter anderem zum vierten Mal in Folgemit dem BankingCheck Award als "Bester Geldanlagemarktplatz".Gianluca Garbi, CEO von Banca Sistema, sagt: "Wir sind stolzdarauf, unsere Rolle als modernes, spezialisiertes Finanzinstitut zufestigen und mit der führenden Open-Banking-Plattform für Einlagenzusammenzuarbeiten. Die Partnerschaft mit Deposit Solutions erlaubtes uns nicht nur, unsere Refinanzierungsbasis weiter zudiversifizieren und damit eines unserer Unternehmensziele umzusetzen,sondern erweitert auch unser Angebot für zusätzliche Kunden ausEuropa, die mittels des Treuhand-Kontomodells auf Einlagenproduktevon europäischen Banken zugreifen können. Damit ist die Kooperationmit Deposit Solutions eine ideale Ergänzung zu den herkömmlichenAbsatzkanälen, die Banca Sistema bereits umfassend bedient."Dr. Tim Sievers, CEO und Gründer von Deposit Solutions, sagt: "Wirfreuen uns sehr, Banca Sistema durch den Anschluss an unserePlattform dabei zu unterstützen, ihr Funding zu diversifizieren undneue Kundengruppen zu erreichen. Gleichzeitig können wir durch dieKooperation mit der erfolgreichen italienischen Bank unserenDistributionspartnern und Anlegern attraktive neue Angebotebereitstellen."Pressekontakt:Marco LuterbachredRobin. Strategic Public Relations GmbHT. +49 40 692 123 29M. luterbach@red-robin.deOriginal-Content von: Deposit Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuell